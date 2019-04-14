Футбол

«Реал» не смог обыграть «Леганес»Матч ТВ вчера в 16:50

Леганес — Реал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хонатан Сильва
45′
48′
Даниэль Карвахаль
51′
Карим Бензема
61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
65′
67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
71′
77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
85′
«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании. Счет во встрече на 45-й минуте открыл защитник хозяев Хонатан Сильва. «Реал» ответил точным ударом Карима Бензема на 51-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» не смог обыграть «Леганес» в матче чемпионата Испании

Газета.Ruвчера в 16:50

«Реал» не смог обыграть «Леганес»

Матч ТВвчера в 16:50

«Леганес» – «Реал» Мадрид: заключительный матч тура

Все про Спорт ру14 апреля в 04:25

«Реал», «Арсенал», Джано, Роналду и Месси – в дайджесте новостей

Чемпионатвчера в 17:30

«Леганес» - «Реал»: прогноз на заключительный матч тура

Евро-футбол.рувчера в 08:42

«Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании 15 апреля 2019 года

LiveSport.ru14 апреля в 04:49

«Леганес» — «Реал» — 1:1. Видео голов, обзор матча

Sport24.ruвчера в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Гаджеты

Microsoft работает над собственными наушниками в стиле AirPods

Обновлено в 00:15
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Футбол

Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру

В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Политика

Россия признала новые власти в Судане

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Спорт

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых».
Обновлено в 07:45
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Общество

Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Ростовской области

Обновлено в 07:06
Политика

Саакашвили дал совет Зеленскому

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:52
Общество

Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook

Девять месяцев остается у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Космос

TESS открыл свою первую землеподобную планету

Обновлено в 08:24
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Баскетбол

«Клипперс» сравняли счет в серии с «Голден Стэйт»

У поигравших 29 очков заработал Стивен Карри, 21 – Кевин Дюрант, 17 – Клэй Томпсон. "Клипперс" сравняли счет в серии – 1-1.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Дело о клевете на тамбовского губернатора развалилось до суда

В феврале текущего года в СМИ попала аудиозапись, на которой Никитин просит областного прокурора «согласовать» уголовное дело в отношении Савончика, чтобы поскорее передать его в суд.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Единоборства

Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым

Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

Lexus представила свой первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Общество

Одобрение россиянами Сталина покоробило его правнука

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к личности Сталина.
Обновлено в 09:08
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное