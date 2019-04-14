«Реал» не смог обыграть «Леганес»Матч ТВ вчера в 16:50

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании. Счет во встрече на 45-й минуте открыл защитник хозяев Хонатан Сильва. «Реал» ответил точным ударом Карима Бензема на 51-й минуте.

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Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

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Происшествия У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.

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Происшествия Ученик петербургской гимназии пообещал прийти на уроки с ружьем Ученика одной из гимназий Калининского района Петербурга задержали после того, как он оставил в соцсети угрожающее сообщение.

Общество Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет» Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

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