Футбол
«Реал» не смог обыграть «Леганес»Матч ТВ вчера в 16:50
Хонатан Сильва
|45′
|48′
Даниэль Карвахаль
|51′
Карим Бензема
|61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
|65′
|67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
|71′
|77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
|81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
|85′
|30%
|Владение мячом
|70%
|66%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
1
Куэльяр
12
Ньом
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
10
Эль-Жар
21
Перес
8
Ресио
26
Эн-Несири
25
Брэйтуэйт
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
15
Вальверде
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании. Счет во встрече на 45-й минуте открыл защитник хозяев Хонатан Сильва. «Реал» ответил точным ударом Карима Бензема на 51-й минуте.
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«Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании 15 апреля 2019 года
LiveSport.ru14 апреля в 04:49
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
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