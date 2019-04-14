Футбол

«Реал» не смог обыграть «Леганес»Матч ТВ вчера в 16:50

Леганес — Реал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хонатан Сильва
45′
48′
Даниэль Карвахаль
51′
Карим Бензема
61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
65′
67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
71′
77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
85′
«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании. Счет во встрече на 45-й минуте открыл защитник хозяев Хонатан Сильва. «Реал» ответил точным ударом Карима Бензема на 51-й минуте.
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