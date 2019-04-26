Футбол
«Реал» не смог обыграть «Хетафе» впервые за 7 летЕвро-футбол.ру 03:17
Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Хетафе" (0:0) в поединке 34-го тура Примеры. Стоит отметить, что "галактикос" не смогли выиграть у "Хетафе" в рамках чемпионата Испании впервые с августа 2012 года, прервав серию из 10 побед кряду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Зеленский отказывается делиться властью
Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске
Врачи в Омске не смогли спасти мальчика, которого закинул в горящую печь родной дед.
Обновлено в 03:25
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:21
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика
Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти
В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
Обновлено в 03:16
Общество
Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи
Православные готовятся к празднику Пасхи. В 2019 году она выпадает на 28 апреля.
Обновлено вчера в 13:14
Футбол
Экс-селекционер «Краснодара» — об Игнатьеве: «Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире»
Обновлено в 02:56
Футбол
Шунич: «Дома мы играем лучше, чем на выезде»
Защитник «Динамо» Тони Шунич рассуждает о предстоящем матче против "Ахмата" в рамках 26-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:20
Музыка
Пашу: Егор остался Кридом, но покинул Black Star
Остались ли права на уже выпущенные треки, мерч и другую продукцию бренда Крид у Black Star — не сообщается.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток и направился обратно в Северную Корею после переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Политика
США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву
Соединённые Штаты запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
«Ювентус» заинтересовался Фекиром
Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 25-летнего французского игрока проявляет туринский "Ювентус", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 01:16
Космос
Разработана одновитковая схема сближения космических аппаратов с МКС
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с Международной космической станцией (МКС), которая может быть реализована в ближайшие годы.
Обновлено в 03:27
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Началова перед смертью не могла спать
Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.
Обновлено в 01:31
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47