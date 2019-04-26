Футбол

«Реал» не смог обыграть «Хетафе» впервые за 7 летЕвро-футбол.ру 03:17

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Хетафе" (0:0) в поединке 34-го тура Примеры. Стоит отметить, что "галактикос" не смогли выиграть у "Хетафе" в рамках чемпионата Испании впервые с августа 2012 года, прервав серию из 10 побед кряду.
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«Реал» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

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