Футбол

«Реал» не отпустит Рафаэля ВаранаВсе про Спорт ру вчера в 13:52

Мадридский «Реал» официально заявил, что не намерен расставаться с игроком обороны Рафаэлем Вараном по завершению сезона. Несмотря на намерения покинуть команду от самого Варана, клуб дал понять ему, что его продажу в руководстве клуба не рассматривают.
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СМИ: «Реал» готов платить Варану 9 миллионов евро в год

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«Реал» хочет сохранить Варана, повысив ему зарплату в полтора раза

Советский спорт05:09

«Реал» намерен увеличить оклад Варану до € 9 млн в год

Чемпионатвчера в 17:43

«Реал» готов платить Варану 9 миллионов евро в год, чтобы тот остался в команде

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Эмилио Бутрагеньо: «Варан хочет остаться в „Реале“»

Sports.ruвчера в 23:00

«Реал» готов в полтора раза повысить зарплату Варана

Sport24.ru05:00

«Реал» не отпустит Рафаэля Варана

Все про Спорт рувчера в 13:52
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Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше

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АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

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В пятницу, 5 апреля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ЗАО «СМУ-11 Метрострой» банкротом.
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Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

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В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
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Специалисты назвали безопасную дневную норму кофеина

Специалисты одного из столичных медучреждений назвали дневную норму кофеина, которая может поступать в организм человека без ущерба для его здоровья.
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова

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Рафаэль Варан
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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