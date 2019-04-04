Футбол
«Реал» не отпустит Рафаэля ВаранаВсе про Спорт ру вчера в 13:52
Мадридский «Реал» официально заявил, что не намерен расставаться с игроком обороны Рафаэлем Вараном по завершению сезона. Несмотря на намерения покинуть команду от самого Варана, клуб дал понять ему, что его продажу в руководстве клуба не рассматривают.
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Футбол
Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше
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Армия и оружие
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Политика
Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина
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Политика
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Авто
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В пятницу, 5 апреля, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ЗАО «СМУ-11 Метрострой» банкротом.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:43
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
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Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Специалисты назвали безопасную дневную норму кофеина
Специалисты одного из столичных медучреждений назвали дневную норму кофеина, которая может поступать в организм человека без ущерба для его здоровья.
Обновлено в 01:09
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Экономика
Илон Маск потерял более 1 млрд за две минуты
Владелец SpaceX и основатель производителя автомобилей электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 млрд долларов.
Обновлено в 01:13
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Космос
«Подай-принеси»: NASA запустит на МКС роботов-помощников в апреле
Первых роботов-помощников NASA запустит на МКС уже в апреле.
Обновлено в 07:51
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20