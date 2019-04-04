«Реал» не отпустит Рафаэля ВаранаВсе про Спорт ру вчера в 13:52

Мадридский «Реал» официально заявил, что не намерен расставаться с игроком обороны Рафаэлем Вараном по завершению сезона. Несмотря на намерения покинуть команду от самого Варана, клуб дал понять ему, что его продажу в руководстве клуба не рассматривают.

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Хоккей «Каролина» впервые за 10 лет вышла в плей-офф НХЛ «Каролина» прервала самую продолжительную на данный момент серию сезонов без плей-офф и вышла в кубковую стадию впервые с 2009 года.

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