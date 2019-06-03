Футбол
«Реал» не намерен платить больше 70 млн евро за ЭриксенаЕженедельник Футбол 03:16
Как сообщает источник, «сливочные» планируют приобретение футболиста, но они не намерены отдавать за него больше 70 млн евро. Причем королевский клуб будет готов к трудностям во время переговоров со «шпорами», если таковые возникнут при общении с президентом лондонской команды Дэниелом Леви.
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