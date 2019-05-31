Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу АзараЧемпионат 11:45
Мадридский «Реал» не сможет представить бельгийца Эдена Азара в качестве своего игрока 1 июня, как это было запланировано ранее. Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
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Рамон Кальдерон: «„Реалу“ будет непросто договориться с „Челси“ по поводу Азара»
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Рамон Кальдерон: «„Реалу“ будет непросто договориться с „Челси“ по поводу Азара»
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