«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу АзараЧемпионат 11:45

Мадридский «Реал» не сможет представить бельгийца Эдена Азара в качестве своего игрока 1 июня, как это было запланировано ранее. Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара

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