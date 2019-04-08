Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера АзараЕвро-футбол.ру 02:25
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара. Согласно данным The Telegraph, клубы пока не могут договориться о сумме сделки.
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Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
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Актриса Елизавета Боярская опубликовала семейную фотографию, сделанную в день рождения ее старшего сына.
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Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
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Политика
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Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
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Кино
В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым
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Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
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Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
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Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 21:15
Интернет
В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров
«Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.
Обновлено вчера в 20:18
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Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
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Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
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Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
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Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
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В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
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Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
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Общество
Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу
Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу.
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Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
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Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
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Здоровье
В Пензенской области медикам дефицитных специальностей дадут квартиры
Около 50 миллионов 600 тысяч рублей выделят из регионального бюджета на приобретение жилья для медицинских работников редких специальностей.
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Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Общество
Выявлены лучшие марки плавленого сыра
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