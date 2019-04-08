Футбол

«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера АзараЕвро-футбол.ру 02:25

"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара. Согласно данным The Telegraph, клубы пока не могут договориться о сумме сделки.
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В «Реале» уверены в летнем переходе Азара, «Челси» требует £ 100 млн за игрока

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«Реал» готов заплатить за Азара 85 млн фунтов. «Челси» требует свыше 100 млн

Sports.ruвчера в 22:13

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The Telegraph: «Реал» готов заплатить за Азара 98 млн евро, «Челси» просит 116

Eurosport.ru01:26

The Telegraph: «Реал» готов заплатить за Азара 85 миллионов, «Челси» требует больше

Бомбардир.ру00:11

«Челси» хочет выручить за своего лидера 100 млн фунтов

Soccer.ru01:32
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Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
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Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов

В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
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Елизавета Боярская показала сына-именинника

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Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
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Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело

На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 02:01
Кино

В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым

В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:12
Здоровье

Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца

В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 21:15
Интернет

В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров

«Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Экономика

Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития

Утверждена государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 03:14
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung

Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой

Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Путешествия

В Белоруссии открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие

США эвакуировали своих военных из Ливии

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено вчера в 07:33
Общество

Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу

Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу.
Обновлено в 03:17
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Здоровье

В Пензенской области медикам дефицитных специальностей дадут квартиры

Около 50 миллионов 600 тысяч рублей выделят из регионального бюджета на приобретение жилья для медицинских работников редких специальностей.
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Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Выявлены лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 02:45
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