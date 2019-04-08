Футбол
«Реал» постарается подписать Эдена АзараЕженедельник Футбол 05:57
«Сливочные» планируют приобрести игрока за 85 млн фунтов, но «Челси» требует за хавбека свыше 100 млн. Ранее Азар отказался продлить контракт с лондонцами, так как собирается перебраться в «Реал». Королевский же клуб постарается оформить трансфер полузащитника до конца сезона.
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