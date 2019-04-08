Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера АзараЕвро-футбол.ру 02:25
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара. Согласно данным The Telegraph, клубы пока не могут договориться о сумме сделки.
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Транспорт
Турникеты на станции «Нижегородская» открыли для прохода пассажиров
Из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, турникеты на станции Московского центрального кольца «Нижегородская» открыты для беспрепятственного прохода пассажиров.
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Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Кино
В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.
Обновлено в 04:15
Технологии
WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:21
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Муж актрисы Светланы Дружининой попал в реанимацию
Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.
Обновлено в 03:52
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Совфеде оценили заявление Ягланда о членстве РФ в СЕ
В Совете Федерации прокомментировали заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда о членстве России в совете.
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Культура
6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
Обновлено в 05:16
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика
СМИ узнали об увольнении Порошенко замглавы своей администрации
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
HiSense U30 с врезанной в экран камерой и аккумулятором емкостью 4500 мА•ч скоро выйдет в России
Аккумулятор телефона характеризуется емкостью 4500 мАч, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4, которая, как утверждается, позволяет пополнить заряд аккумулятора до 80% примерно за час.
Обновлено в 03:09
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Бурятии школьники повредили 37 могил
В Бичурском районе Бурятии двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений на кладбище в селе Буй, сообщает ГУ МВД по республике.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Политика
ФБР начало расследование против олигарха Коломойского
Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:40
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Общество
Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком
Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Экономика
«Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии»
ООО «Национальные технологии» было создано концерном «Автоматика» «Ростеха» при участии структур «ИКС Холдинга» в 2017 году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не будет мириться с изменой мужа и подаст на развод
47-летняя Лера Кудрявцева не готова простить измену своему супругу и намерена сразу подать на развод, если это подтвердится.
Обновлено вчера в 23:40