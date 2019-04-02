Футбол
«Реал» не хочет продавать ключевого защитника дешевле €500 млнГазета.Ru 18:45
Мадридский "Реал" выставил высокий ценник на французского защитника Рафаэля Варана, передает "Советский спорт". Кулб не продаст игрока меньше, чем за €500 млн, сообщает Goal.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика
Нидерландские спецслужбы призвали к отказу от технологий из России
В октябре стало известно, что Гаага выслала из страны четырех россиян, которых назвала «сотрудниками ГРУ» (Главное разведывательное управление, сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ).
Обновлено в 17:29
Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий
В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено в 11:10
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных
Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.
Обновлено в 18:41
Происшествия
В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе
Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Культура
В конкурсе «Юная Мисс Россия 2019» победила девушка из Твери
30 марта в Москве известный художник-модельер Вячеслав Зайцев провел конкурс красоты.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет отечественным шифрованием
Документ обязывает организаторов распространения информации (компании, управляющие сервисами по обмену сообщениями) обеспечить возможность дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, одобренных правительством.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Джастин Бибер подтвердил, что Хейли Болдуин беременна
View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:02pm PDT Долго тянуть резину Бибер не стал и следом выложил фотографию Хейли на приеме у доктора, подписав ее так: «Если вы подумали, что это первоапрельская шутка».
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»
Обновлено в 10:48
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1—2-й степени.
Обновлено в 12:49
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер
Суперкомпьютер – это объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью, объясняет ведущий специалист по суперкомпьютерам Lenovo в России Андрей Сысоев.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
Обновлено в 18:25
Здоровье
В Магнитогорске закрывают одну из поликлиник
Магнитогорскую поликлинику на ул. Бахметьева, 2 планируют закрыть уже в этом году, здание передадут собственнику – ОАО «РЖД», но для этого придётся выселить расположенную здесь же Детскую городскую поликлинику №2, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на местный портал Магсити74.
Обновлено в 10:51
Футбол
Система VAR будет использована в полуфиналах Кубка России по футболу
Напомним, что в полуфинальных поединках встретятся екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал», а также московский «Локомотив» и «Ростов».
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34