Футбол

«Реал» не хочет продавать ключевого защитника дешевле €500 млнГазета.Ru 18:45

Мадридский "Реал" выставил высокий ценник на французского защитника Рафаэля Варана, передает "Советский спорт". Кулб не продаст игрока меньше, чем за €500 млн, сообщает Goal.
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СМИ: «Реал» нашел замену Варану

Спорт-Экспресс15:44

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Евро-футбол.рувчера в 11:12

«Реал» хочет 500 млн евро за Варана

Soccer.ru12:06

Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

Бомбардир.ру13:59

«Реал» продаст Варана только за 500 млн евро. Это его отступные

Sports.ru12:45

«Реал» не продаст Варана дешевле € 500 млн

Чемпионат13:42

El Chiringuito: Варан сказал «Реалу», что уйдет летом

Eurosport.ruвчера в 12:29
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
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Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева

Обновлено в 21:16
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Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС

Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
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Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета

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Экономика

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Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Политика

Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
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Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции

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Обновлено в 20:04
Футбол

СМИ: «Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за €1 миллион

Бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" отказался брать в аренду нападающего московского "Спартака" Педро Рошу за 1 миллион евро, сообщает Globoesporte.
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Политика

Президент Алжира объявил об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:24
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика

В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.
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Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

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Александр Флегинский занялся кофейным бизнесом

Александр Флегинский занялся кофейным бизнесом Бывший кинопрокатчик и действующий ресторатор Александр Флегинский откроет сеть кофеен в Перми и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:00
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В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
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Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском

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Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни четверых пострадавших вне опасности.
Обновлено в 14:47
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Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона.
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Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
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В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
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Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
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Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

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Перес: новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 10:19
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Пользователям «Рокетбанка» стала доступна веб-версия банка в тестовом режиме

Клиенты «Рокетбанка» получили возможность воспользоваться веб-версией банка, создание которой было анонсировано еще в 2017 году.
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Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

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Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

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В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира.
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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