Футбол
«Реал» не хочет продавать ключевого защитника дешевле €500 млнГазета.Ru 18:45
Мадридский "Реал" выставил высокий ценник на французского защитника Рафаэля Варана, передает "Советский спорт". Кулб не продаст игрока меньше, чем за €500 млн, сообщает Goal.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
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