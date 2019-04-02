Футбол
«Реал» не хочет продавать ключевого защитника дешевле €500 млнГазета.Ru вчера в 18:45
Мадридский "Реал" выставил высокий ценник на французского защитника Рафаэля Варана, передает "Советский спорт". Кулб не продаст игрока меньше, чем за €500 млн, сообщает Goal.
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Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем на «вторичке» в сегменте D
Как сообщают специалисты агентства «Автостат Инфо», за январь-февраль 2019 года жители России приобрели 45 045 автомобилей сегмента D на вторичном рынке.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Названы самые преступные регионы России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400
По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13
Культура
Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда
Помимо уральского комика, о своем опыте в США рассказали кинооператор Роман Васьянов и рок-музыкант Николай Стравинский.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Влюбленная Алена Хмельницкая хвастается шпагатами «а-ля Волочкова»
Алена Хмельницкая сделала шпагат стоя. Точно такие позы любит принимать балерина Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 13:50
Наука
Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов
Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске
Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Кино
Фильм «Балканский рубеж» впервые показали в США
Премьера российско-сербской военной драмы Андрея Волгина «Балканский рубеж» состоялась в кинозале посольства РФ в Вашингтоне 3 апреля.
Обновлено в 01:19
Кино
Фильм «Мстители: Финал» бьет рекорды по продажам билетов
Обновлено вчера в 22:52
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика
В России впервые применен закон о неуважении к власти
Ведомство в свою очередь разослало предписание удалить новость, которая выражает "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть".
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено вчера в 00:22
Армия и оружие
В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400
Обновлено вчера в 12:25
Важное за сутки
Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку
Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Неизвестные в масках ограбили безработного на юго‑западе Москвы
В столице проводят проверку информации об ограблении безработного мужчины на Болотниковской улице, четверо злоумышленников в масках похитили у него деньги, угрожая предметами, похожими на пистолеты, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено вчера в 07:53
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено 01 апреля в 06:53
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ
Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Volkswagen показал большой электрокроссовер на первом тизере
Volkswagen показал большой электрокроссовер, который получил название ID.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в соцсетях
Герцог и герцогиня Сассекские открыли совместный аккаунт в соцсети, выложив несколько снимков с официальных мероприятий.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено вчера в 04:28