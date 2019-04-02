Футбол

«Реал» не хочет продавать ключевого защитника дешевле €500 млнГазета.Ru вчера в 18:45

Мадридский "Реал" выставил высокий ценник на французского защитника Рафаэля Варана, передает "Советский спорт". Кулб не продаст игрока меньше, чем за €500 млн, сообщает Goal.
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СМИ: «Реал» нашел замену Варану

Спорт-Экспрессвчера в 15:44

«Реал» не продаст Варана дешевле € 500 млн

Чемпионатвчера в 13:42

Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

Бомбардир.рувчера в 13:59

«Реал» хочет 500 млн евро за Варана

Soccer.ruвчера в 12:06

Варан сообщил «Реалу», что хочет покинуть клуб летом

Советский спорт01 апреля в 10:21

Варан сообщил «Реалу» о желании сменить клуб

Евро-футбол.ру01 апреля в 11:12

El Chiringuito: Варан сказал «Реалу», что уйдет летом

Eurosport.ru01 апреля в 12:29
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Армия и оружие

Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»

Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Авто

Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем на «вторичке» в сегменте D

Как сообщают специалисты агентства «Автостат Инфо», за январь-февраль 2019 года жители России приобрели 45 045 автомобилей сегмента D на вторичном рынке.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Названы самые преступные регионы России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Общество

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного

Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400

По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13
Культура

Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда

Помимо уральского комика, о своем опыте в США рассказали кинооператор Роман Васьянов и рок-музыкант Николай Стравинский.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Влюбленная Алена Хмельницкая хвастается шпагатами «а-ля Волочкова»

Алена Хмельницкая сделала шпагат стоя. Точно такие позы любит принимать балерина Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено вчера в 13:50
Наука

Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов

Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске

Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Кино

Фильм «Балканский рубеж» впервые показали в США

Премьера российско-сербской военной драмы Андрея Волгина «Балканский рубеж» состоялась в кинозале посольства РФ в Вашингтоне 3 апреля.
Обновлено в 01:19
Кино

Фильм «Мстители: Финал» бьет рекорды по продажам билетов

Обновлено вчера в 22:52
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика

В России впервые применен закон о неуважении к власти

Ведомство в свою очередь разослало предписание удалить новость, которая выражает "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть".
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

В России могут появиться пять новых налогов

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено вчера в 00:22
Армия и оружие

В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Обновлено вчера в 12:25
Важное за сутки

Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку

Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Неизвестные в масках ограбили безработного на юго‑западе Москвы

В столице проводят проверку информации об ограблении безработного мужчины на Болотниковской улице, четверо злоумышленников в масках похитили у него деньги, угрожая предметами, похожими на пистолеты, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено вчера в 07:53
Наука

В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено 01 апреля в 06:53
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении

Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ

Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 23:54
Авто

Volkswagen показал большой электрокроссовер на первом тизере

Volkswagen показал большой электрокроссовер, который получил название ID.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в соцсетях

Герцог и герцогиня Сассекские открыли совместный аккаунт в соцсети, выложив несколько снимков с официальных мероприятий.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено вчера в 04:28
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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