Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7Sports.ru вчера в 17:53
Переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Атлетико» может не состояться. По информации Marca, «Атлетико» не может договориться с королевским клубом о трансфере 28-летнего футболиста и настроен пессимистично.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» передумал продавать Хамеса в «Атлетико» из-за поражения со счетом 3:7
Спорт-Экспрессвчера в 21:46
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Пробежка как искусство. Бегун рисует картины с помощью трекера
Житель Сан-Франциско во время пробежек создает рисунки на картах с помощью фитнес-трекера.
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна
Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
«Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования России
Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Великобритания готовится к выходу из ЕС без соглашения
Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
В Сирии погиб уроженец Хакасии
Уроженец Хакасии, имевший позывной «Шаман», погиб в Сирии 15 июня.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В штате Калифорния на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку
Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье
Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма
Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.
Обновлено вчера в 19:08
Гаджеты
RED скоро начнет испытания камеры Komodo
Руководитель компании Джарред Лэнд (Jarred Land) опубликовал на официальном форуме снимок, на котором показан фрагмент будущей камеры Komodo.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено 27 июля в 15:10
Авто
Названы топ-7 самых досадных летних неприятностей
Специалисты компании МЭТР – агрегатора услуг эвакуации и техпомощи, рассказали, с какими поломками россияне сталкиваются летом чаще всего.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере
После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля.
Обновлено вчера в 09:20
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Транспорт
В Якутии открыли новую ветку железной дороги
Как сообщили в компании "Железные дороги Якутии", спустя 15 лет после подписания постановления правительства России о строительстве железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск пусковой комплекс Томмот - Якутск (Нижний Бестях) сдан в постоянную эксплуатацию с открытием регулярного пассажирского сообщения.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области
В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Военные приняли участие в борьбе с паводком в Амурской области
Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в ликвидации последствий паводка в Амурской области на реке Зея.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Еще один корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:31
Общество
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
Обновлено вчера в 23:10