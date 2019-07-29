Переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Атлетико» может не состояться. По информации Marca, «Атлетико» не может договориться с королевским клубом о трансфере 28-летнего футболиста и настроен пессимистично.

«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7

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Происшествия Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Происшествия В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.

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