Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7Sports.ru вчера в 17:53
Переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Атлетико» может не состояться. По информации Marca, «Атлетико» не может договориться с королевским клубом о трансфере 28-летнего футболиста и настроен пессимистично.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» передумал продавать Хамеса в «Атлетико» из-за поражения со счетом 3:7
Спорт-Экспрессвчера в 21:46
«Атлетико» зря обыграл «Реал», теперь клуб не сможет забрать Хамеса Родригеса
Спорт день за днем01:44
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о гибели троих россиян из ЧВК «Щит» в Сирии
Первые потери понесла российская ЧВК, известная как «Щит»: в Сирии погибли трое россиян. Об этом сообщает «Новая газета».
Обновлено в 05:54
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Кино
Петр Буслов и Виктория Исакова вошли в жюри кинофестиваля «Короче»
Жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, объявлено в понедельник в Москве.
Обновлено в 04:06
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной».
Обновлено в 03:06
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено 27 июля в 12:31
Происшествия
В Москве задержан мужчина, разбивший стекла в машине Земфиры
Мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры Рамазановой на Фрунзенской набережной в Москве, добиваясь ее внимания.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера
Личный врач главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества».
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек
Более тысячи человек эвакуировано в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы
Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.
Обновлено в 05:14
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Кино
Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат
Обновлено в 05:39
Здоровье
Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Милинкович-Савич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 01:24
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
Обновлено вчера в 11:41
Культура
Уральский музей стал мировым лидером коллекций меццо-тинто
Благодаря двум художникам В Екатеринбурге музей изобразительных искусств пять лет назад стал проводить фестивали гравюры на металле.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником
Двое мужчин, знакомых матери школьника, били подростка металлической пряжкой, пытали электрическим током и затушили о голову ребенка сигарету.
Обновлено в 05:59
Общество
Учёные рассказали, у каких россиян зарплата выше
Как выяснили специалисты, личные черты характера оказывают такое же влияние на зарплату работника, как и наличие у него высшего образования.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт и требовали улучшить материальное обеспечение личного состава.
Обновлено в 04:52
Общество
Сотни тысяч россиян просят потушить пожары в Сибири
По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено в 03:05
Кино
Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса
Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".
Обновлено в 03:28
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Наука
Ученые признали женщин главным двигателем эволюции
Наблюдения за живородящими рыбками-пецилиями помогли биологам доказать, что половые предпочтения самок полностью определяют то, в какую сторону пойдет эволюция их вида.
Обновлено в 04:31
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19