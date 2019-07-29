Футбол

«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7Sports.ru вчера в 17:53

Переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Атлетико» может не состояться. По информации Marca, «Атлетико» не может договориться с королевским клубом о трансфере 28-летнего футболиста и настроен пессимистично.
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