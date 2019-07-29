Мадридский клуб не хочет продавать колумбийца в «Атлетико». 28-летний футболист может продолжить карьеру в Италии. Переход полузащитника Хамеса Родригеса в «Атлетико» может не состояться.

«Реал» не хочет продавать Хамеса Родригеса в «Атлетико»

Спорт день за днем

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

Футбол «Барселона» заинтересовалась защитником «МЮ» В сезоне-2018/19 АПЛ итальянский защитник принял участие в шести матчах за «МЮ».

Наука Ученые нашли источник «материнского инстинкта» Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.

Политика Постпред Зеленского изложил стратегию Киева по возврату Крыма Вернуть Крым себе Украина сможет только правовыми мерами, и Киев наметил несколько шагов в этом направлении, заявил постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич в интервью изданию «Сегодня».

Происшествия Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

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Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Авто Фирма Maruti Suzuki приготовила для Индии новый компакт Осенью на рынок Индии выйдет новый компактный паркетник, основанный на концепте Future-S.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

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Общество Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".

Армия и оружие Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.