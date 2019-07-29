Футбол

«Реал» не хочет продавать Хамеса Родригеса в «Атлетико»Еженедельник Футбол 06:13

Мадридский клуб не хочет продавать колумбийца в «Атлетико». 28-летний футболист может продолжить карьеру в Италии. Переход полузащитника Хамеса Родригеса в «Атлетико» может не состояться.
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