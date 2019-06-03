Футбол
«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млнЧемпионат 02:26
Как сообщает AS, в «Королевском клубе» не хотят платить за 27-летнего футболиста более € 70 млн. При этом «сливочные» готовы к непростым переговорам, учитывая опыт общения с президентом «шпор» Дэниелом Леви. В лице Эриксена «Реал» видит замену Луке Модричу, которому в сентябре исполнится 34 года.
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Футбол
Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов
Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.
Обновлено в 04:22
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Названо имя пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 05:58
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин работает в Москве.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Происшествия
Грузовик врезался в отбойник и загорелся под Ростовом
ЧП произошло на трассе М4 «Дон» на посту «Самарское». Около одиннадцати утра грузовик Hyundai врезался в отбойник, после чего загорелся.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне
В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Космос
Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведет подготовку к новой посадке космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, на орбите которого он находится с июня прошлого года.
Обновлено в 02:17
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено в 03:07
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Хоккей
Мозер стал игроком «Автомобилиста»
26-летний Мозер провел сезон-2018/19 в московском «Динамо», сыграв в 66 матчах и набрав 15 (8+7) очков при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ сыграл 296 матчей, набрав 74 (41+33) очка.
Обновлено в 05:27
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на Английскую премьер-лигу
Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 руб. до 31 июля, затем — 3990 руб.), на месяц (549 руб.) и на сутки (199 руб.).
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре
Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Дело возбуждено после сноса националистами памятника Жукову в Харькове
В Харькове следователи возбудили два уголовных дела после инцидента с разрушением памятника маршалу СССР Георгию Жукову.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях
Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Футбол
Мбаппе выразил недовольство особым положением Неймара в «ПСЖ»
По информации L'Equipe, французский форвард недоволен особыми привилегиями бразильца в команде, в том числе на изменение под Неймара расписания тренировок и его влияние на трансферную политику клуба.
Обновлено в 05:22
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
Обновлено в 01:59
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Футбол
Куман объяснил, почему не возглавит «Барселону»
Главный тренер сборной Голландии исключил вариант с переходом в "Барселону" в нынешнее межсезонье.
Обновлено вчера в 14:36
Наука
В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12