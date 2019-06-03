«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млнЧемпионат 02:26

Как сообщает AS, в «Королевском клубе» не хотят платить за 27-летнего футболиста более € 70 млн. При этом «сливочные» готовы к непростым переговорам, учитывая опыт общения с президентом «шпор» Дэниелом Леви. В лице Эриксена «Реал» видит замену Луке Модричу, которому в сентябре исполнится 34 года.

«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млн

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