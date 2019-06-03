Футбол
«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млнЧемпионат 02:26
Как сообщает AS, в «Королевском клубе» не хотят платить за 27-летнего футболиста более € 70 млн. При этом «сливочные» готовы к непростым переговорам, учитывая опыт общения с президентом «шпор» Дэниелом Леви. В лице Эриксена «Реал» видит замену Луке Модричу, которому в сентябре исполнится 34 года.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Политика
В Великобритании визит Трампа встретят протестами
Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:43
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Как сообщает информационное агентство "АмурМедиа", около 10 человек разместились на скамейках на площади у здания краевого правительства.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Interfax-Russia.ru - Последний из участников восстания в концлагере "Собиборе" Семен Розенфельд скончался в Израиле в понедельник на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Обновлено в 04:06
Футбол
Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов
На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
Обновлено в 03:37
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Экономика
ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев объяснил необходимость верификации тем, что в случае отсутствия подтверждения адреса электронной почты клиентом, злоумышленник может получить доступ к банковской тайне.
Обновлено в 03:55
Общество
ЦБ выпускает в обращение 4 новых памятных монеты из драгметаллов
Банк России 3 июня выпускает в обращение еще четыре памятных монеты: три серебряные и одну золотую.
Обновлено в 04:23
Общество
В Бурятии назвали топ-10 самых дорогих вакансий за май
Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
Обновлено в 00:45
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $61
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество
Запорожская АЭС отключила энергоблок №5
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes
Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено 31 мая в 14:05
Футбол
Бернардески: «Сарри подошел бы „Ювентусу“»
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал слухи о том, что команду может возглавить Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей
Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Единоборства
Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса
Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.
Обновлено вчера в 07:10
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19