Футбол

«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млнЧемпионат 02:26

Как сообщает AS, в «Королевском клубе» не хотят платить за 27-летнего футболиста более € 70 млн. При этом «сливочные» готовы к непростым переговорам, учитывая опыт общения с президентом «шпор» Дэниелом Леви. В лице Эриксена «Реал» видит замену Луке Модричу, которому в сентябре исполнится 34 года.
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«Реал» не хочет платить более 70 миллионов евро за Эриксена

Советский спорт03:08

СМИ: «Реал» готовит предложение по трансферу Эриксена

Матч ТВ02:52

«Реал» определился с максимальной суммой за трансфер Эриксена

Газета.Ru01:15

«Реал» не намерен платить за Эркисена более 70 млн евро

Sport24.ru00:59

«Реал» не собирается платить «Тоттенхэму» 70 млн евро за Эриксена

Sport.ru02:59

«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млн

Чемпионат02:26

«Реал» готов предложить «Тоттенхэму» не более 70 млн евро за Эриксена

Sports.ruвчера в 22:17
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Политика

В Великобритании визит Трампа встретят протестами

Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей

Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:43
Общество

В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

Как сообщает информационное агентство "АмурМедиа", около 10 человек разместились на скамейках на площади у здания краевого правительства.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины

Обновлено вчера в 17:50
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика

Умер последний участник восстания в «Собиборе»

Interfax-Russia.ru - Последний из участников восстания в концлагере "Собиборе" Семен Розенфельд скончался в Израиле в понедельник на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Обновлено в 04:06
Футбол

Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов

На первой минуте матча главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота Тоттенхэма, который исполнил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.
Обновлено в 03:37
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Экономика

ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев объяснил необходимость верификации тем, что в случае отсутствия подтверждения адреса электронной почты клиентом, злоумышленник может получить доступ к банковской тайне.
Обновлено в 03:55
Общество

ЦБ выпускает в обращение 4 новых памятных монеты из драгметаллов

Банк России 3 июня выпускает в обращение еще четыре памятных монеты: три серебряные и одну золотую.
Обновлено в 04:23
Общество

В Бурятии назвали топ-10 самых дорогих вакансий за май

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
Обновлено в 00:45
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $61

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

Запорожская АЭС отключила энергоблок №5

Обновлено в 03:45
Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено 31 мая в 14:05
Футбол

Бернардески: «Сарри подошел бы „Ювентусу“»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал слухи о том, что команду может возглавить Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика

«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

Обновлено в 03:29
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Единоборства

Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса

Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.
Обновлено вчера в 07:10
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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