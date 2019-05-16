Футбол
«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футболаВести.Ru 09:45
Одно из самых влиятельных аналитических агентств – британское Brand Finance, — составило очередную классификацию футбольных клубов мира. Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции
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Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
Обновлено в 09:34
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
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Футбол
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"Барселона" в своем официальном Твиттере сообщила, что голкипер Марк-Андре Тер Штеген получил травму правого колена.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Музыка
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения
Букмекеры считают, что победителем песенного конкурса Евровидение, которое проходит в этом году в Тель-Авиве, станет певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, сообщило издание El Periodico.
Обновлено вчера в 07:32
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Экономика
В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банков
Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал о тяжелой болезни
У российского певца Олега Газманова обнаружили опухоль. О тяжелой болезни он рассказал на съемках программы «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку
Обновлено в 05:56
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Футбол
Дриусси: российский футбол становится всё более привлекательным
Российский футбол становится всё более привлекательным, он очень конкурентоспособен.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые отправилась с младшим сыном на море
Актриса Елизавета Боярская, которая вскоре после рождения второго сына вернулась к работе в театре, решила немного отдохнуть и отправилась на курорт, остановив свой выбор на турецком Белеке.
Обновлено в 03:23
Экономика
Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Политика
Консерваторы анонсировали отставку Мэй
Сообщается, что однопартийцы оказывают на Мэй давление, требуя назвать точную дату ухода с поста, пишет The Independent.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Интернет
Браузер Opera добавит поддержку Tron. Цене токена это не помогло
В ближайшее время браузер Opera начнет поддерживать блокчейн Tron, а в следующем году планируется интеграция и других сетей, пишет издание Hard Fork.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02