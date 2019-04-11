Футбол

«Реал» назвал сумму, за которую готов продать БэйлаSoccer.ru 14:02

«Реал» может продать своего игрока Гарета Бэйла грядущим летом. Сообщается, что мадридцы готовы отпустить 29-летнего футболиста за 130 млн евро.
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СМИ: «Реал» просит за Бэйла 70 миллионов евро

Матч ТВ16:42

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

Бомбардир.ру14:21

«Реал» готов продать Крооса

Sport24.ru16:16

Источник: «Реал» намерен выручить с продажи трёх игроков € 250 млн

Чемпионат15:35

«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла

Soccer.ru14:02

«Реал» планирует продать трёх игроков и получить 250 млн евро

Sport.ru16:14

СМИ: «Реал» готов продать Бэйла за 70 миллионов евро

Спорт-Экспресс16:09
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Происшествия

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

Обновлено в 07:29
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Космос

Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

Обновлено в 15:29
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Происшествия

Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Кино

Разлогов: Фильм «Братство» сняли с ММКФ из-за возмущения афганцев

На закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля вместо картины «Братство» Павла Лунгина покажут документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым».
Обновлено в 02:58
Единоборства

Липатова завоевала серебро на ЧЕ по борьбе

Обновлено в 13:02
Космос

Эксперт: путешествия во времени станут возможны благодаря черным дырам

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Невесту Данко обвинили в краже $500 000

Обновлено в 11:30
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Обновлено в 10:21
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Обнинске ликвидировали крупный пожар на предприятии

Обновлено в 14:27
Происшествия

На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком

Сегодня днем в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария: у одного из домов по улице Десантников прорвало трубу с горячей водой.
Обновлено в 08:31
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Технологии

В приложениях такси нашли опасные уязвимости

Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности

После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.
Обновлено в 11:38
Энергетика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Здоровье

Для жителей Волгограда составили топ-6 вещей с токсичными веществами

К сожалению, и погремушки, паровозики, и даже соски для малышей могут содержать очень вредные вещества: меркаптобензотиазол в составе резины, фталаты в ПВХ, ртуть в пластмассе, антипирены в текстиле.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

Обновлено в 08:58
Политика

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»

Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Кино

Скончался актер Геннадий Фролов

Обновлено в 12:13
Экономика

ЦБ подозревает Донхлеббанк в выводе активов со счетов клиентов

По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов банка в сумме 2.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 2.9 млрд руб. Арбитражный суд Ростовской области 5 марта принял решение о признании банка банкротом.
Обновлено в 12:06
Футбол

Защитник «Болоньи» стал одноклубником Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании защитника «Болоньи» Джанкарло Гонсалеса.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
Обновлено в 12:51
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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