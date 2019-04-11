Футбол
«Реал» назвал сумму, за которую готов продать БэйлаSoccer.ru 14:02
«Реал» может продать своего игрока Гарета Бэйла грядущим летом. Сообщается, что мадридцы готовы отпустить 29-летнего футболиста за 130 млн евро.
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Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Космос
Израильский аппарат разбился при посадке на Луну
Обновлено в 15:29
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Кино
Разлогов: Фильм «Братство» сняли с ММКФ из-за возмущения афганцев
На закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля вместо картины «Братство» Павла Лунгина покажут документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым».
Обновлено в 02:58
Единоборства
Липатова завоевала серебро на ЧЕ по борьбе
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Обнинске ликвидировали крупный пожар на предприятии
Обновлено в 14:27
Происшествия
На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком
Сегодня днем в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария: у одного из домов по улице Десантников прорвало трубу с горячей водой.
Обновлено в 08:31
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Технологии
В приложениях такси нашли опасные уязвимости
Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности
После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Здоровье
Для жителей Волгограда составили топ-6 вещей с токсичными веществами
К сожалению, и погремушки, паровозики, и даже соски для малышей могут содержать очень вредные вещества: меркаптобензотиазол в составе резины, фталаты в ПВХ, ртуть в пластмассе, антипирены в текстиле.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Политика
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Кино
Скончался актер Геннадий Фролов
Обновлено в 12:13
Экономика
ЦБ подозревает Донхлеббанк в выводе активов со счетов клиентов
По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов банка в сумме 2.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 2.9 млрд руб. Арбитражный суд Ростовской области 5 марта принял решение о признании банка банкротом.
Обновлено в 12:06
Футбол
Защитник «Болоньи» стал одноклубником Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании защитника «Болоньи» Джанкарло Гонсалеса.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
США разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
Обновлено в 12:51