Футбол

«Реал» не собирается платить «Тоттенхэму» 70 млн евро за ЭриксенаSport.ru 02:59

"Реал" сохраняет свой интерес к плеймейкеру лондонского "Тоттенхэма" 27-летнему Кристиану Эриксену. По данным испанского издания AS, руководство "Реала" не хочет платить за Эриксена более 70 миллионов евро.
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«Реал» не намерен платить за Эркисена более 70 млн евро

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
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