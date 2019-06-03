«Реал» не собирается платить «Тоттенхэму» 70 млн евро за ЭриксенаSport.ru 02:59

"Реал" сохраняет свой интерес к плеймейкеру лондонского "Тоттенхэма" 27-летнему Кристиану Эриксену. По данным испанского издания AS, руководство "Реала" не хочет платить за Эриксена более 70 миллионов евро.

«Реал» не собирается платить «Тоттенхэму» 70 млн евро за Эриксена

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Происшествия В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.