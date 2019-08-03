Футбол
«Реал» нашёл альтернативу ПогбаЕвро-футбол.ру вчера в 06:53
Мадридский "Реал" определился с кандидатурой полузащитника, которого можно подписать вместо полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. По сведениям Record, речь идёт о 24-летнем Бруну Фернандеше из лиссанбонского "Спортинга", чей трансфер оценивается в 70 млн евро.
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Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
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После акции 3 августа госпитализировали пятерых человек
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Футбол
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Происшествия
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Обновлено в 05:07
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В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
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США приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе
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