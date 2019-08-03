Футбол

«Реал» нашёл альтернативу ПогбаЕвро-футбол.ру вчера в 06:53

Мадридский "Реал" определился с кандидатурой полузащитника, которого можно подписать вместо полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. По сведениям Record, речь идёт о 24-летнем Бруну Фернандеше из лиссанбонского "Спортинга", чей трансфер оценивается в 70 млн евро.
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