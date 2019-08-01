Футбол
«Реал» нашёл альтернативу ПогбаЕвро-футбол.ру вчера в 06:53
Мадридский "Реал" определился с кандидатурой полузащитника, которого можно подписать вместо полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. По сведениям Record, речь идёт о 24-летнем Бруну Фернандеше из лиссанбонского "Спортинга", чей трансфер оценивается в 70 млн евро.
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ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.
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Власти Бразилии прагматически отнеслись к получению статуса ключевого союзника США
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Обновлено вчера в 20:18
Здоровье
В Заветинском районе завершена газификация ЦРБ
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Футбол
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Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
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Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Красноярцы устроили пикник с мангалом и кальяном на площади Революции
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
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Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
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МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве
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Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
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Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
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Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
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Ну а на площади Победы собрались тысячи омичей, чтобы услышать выступление приглашенной поп-звезды Дана Балана.
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Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
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Президент России Владимир Путин повысил предельный возраст службы сотрудников министерства внутренних дел.
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В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
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