Футбол
«Реал» намерен выручить 250 млн евро с продажи трех игроков основыСпорт день за днем вчера в 15:58
«Реал» планирует продать трех игроков основы в летнее трансферное окно. Как сообщает sport.es, «сливочные» намерены расстаться с Марсело, Иско и Гарэтом Бэйлом. Руководство мадридского клуба осталось недовольно игрой футболистов в этом сезоне.
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Политика
Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Общество
Температура в Москве не превысит восьми градусов тепла в выходные
Дневная температура в Москве на выходных не превысит восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд до середины июля продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого накануне перевели из СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:26
Общество
«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора
Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
Кроос намерен покинуть «Реал» летом
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Смартфон среднего уровня HTC с 6 Гбайт ОЗУ засветился в бенчмарке
В результатах теста Geekbench указано, что смартфон располагает 6 Гбайт оперативной памяти.
Обновлено в 01:17
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика
После выборов Порошенко могут позвать на допрос — МВД Украины
Министр не смог ответить на вопрос, будут ли открыты уголовные дела против Порошенко по истечении срока президентских полномочий.
Обновлено в 02:45
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
Обновлено в 03:01
Политика
Рейтинг Путина за год упал на 15%
Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено вчера в 00:17
Шоу-бизнес
Куда пропали миллионы Пугачевой
Алла Борисовна за рулетку не садилась – «пропадала» за игровыми автоматами.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
ЕС выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии
Евросоюз выделит €2 млн на содействие обеспечению «свободного потока информации» и росту профессионализма журналистов в Белоруссии.
Обновлено в 02:20
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Технологии
Bloomberg: Amazon подслушивает своих пользователей
Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Туле затопило Демидовскую Плотину
В Туле затопило Демидовскую Плотину Фото Сергея Старикова. На некоторых участках глубина «озера» достигает 10 см.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин поручил следить за тарифами на вывоз мусора
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска
Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Россияне считают, что сейчас не лучшее время для кредитов
По данным ВЦИОМа, индекс кредитного доверия практически не отличается от показателей прошлых месяцев (28 п. — в марте, 27 п. — в феврале, 24 п. — в январе при диапазоне от 10 до 90 п.). В настоящее время лишь 15% россиян считают, что можно брать большие займы.
Обновлено вчера в 05:18
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева: «Я не ссорюсь со своей второй половиной»
Известно, что Ивлеева старается не давать никаких комментариев на тему своей личной жизни, но здесь все-таки решила ответить: «Я не ссорюсь со своей второй половиной, потому что я нахожусь в том гуманном и адекватном возрасте и живу с такой потрясающе гуманной позицией, что просто не ссорюсь с людьми!»
Обновлено вчера в 09:36