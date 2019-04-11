Футбол
«Реал» намерен выручить 250 млн евро с продажи трех игроков основыСпорт день за днем вчера в 15:58
«Реал» планирует продать трех игроков основы в летнее трансферное окно. Как сообщает sport.es, «сливочные» намерены расстаться с Марсело, Иско и Гарэтом Бэйлом. Руководство мадридского клуба осталось недовольно игрой футболистов в этом сезоне.
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Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Политика
Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Авто
Новая Mazda3 получит спортивную версию
Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика
Песков опроверг вмешательство Путина в расследование дела против Калви
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не может влиять на расследование дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:07
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Голикова призвала сотрудников ПФР внимательней относиться к россиянам
Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к сотрудникам региональных отделений Пенсионного фонда России с просьбой внимательно относиться к работе с гражданами.
Обновлено в 05:09
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье
Популярные противозачаточные оказались опасными
Специалисты выяснили, что популярные гормональные контрацептивы от Bayer оказались опасными для большинства женщин.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали
Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Эмбер Херд в подробностях описала побои Джонни Деппа
Американская актриса Эмбер Херд в деталях описала, как ее избивал бывший супруг Джонни Депп.
Обновлено в 03:58
Космос
Исследователи наблюдают образование магнетара
Исследователи из Университета Арканзаса определили вспышку рентгеновского излучения из галактики, находящейся примерно в 6,5 миллиардах световых лет, что согласуется со слиянием двух нейтронных звезд с образованием магнетара - большой нейтронной звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
В Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направлено в суд
В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.
Обновлено в 05:11
Космос
Большинство россиян считают Россию лидером в освоении космоса
Результат опроса ВЦИОМ показал, что 76% россиян убеждены в лидерстве России в сфере освоения космоса.
Обновлено в 04:57
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»
В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Кино
Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург
Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Сноу в культовом сериале «Игра престолов», приедет в Петербург, чтобы встретиться с посетителями Comic Con Saint Petersburg-2019.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53