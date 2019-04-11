«Реал» намерен выручить 250 млн евро с продажи трех игроков основыСпорт день за днем вчера в 15:58

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Общество ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.

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