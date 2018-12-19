Футбол

Моуринью может возглавить «Реал»
Vprognoze.ru
10:05

Отмечается, "Реал" планирует подписать контракт с Моуринью после 1 июля, иначе придется заплатить неустойку "Манчестер Юнайтед" в размере 5 млн евро. Отметим, Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.
Vprognoze.ru10:05

Подробнее о событии

Marca провела опрос о возвращении Моуринью в «Реал». 62% болельщиков против

Sport24.ru10:49

«Реал» намерен назначить Моуринью летом и предлагает ему зарплату €20 млн

РИА Новости09:51

Моуринью может стать главным тренером «Реала»

Советский спорт08:14

СМИ: Моуринью может возглавить «Реал»

Спорт-Экспресс07:47

El País: «Реал» хочет подписать Моуринью после 1 июля, чтобы не платить «МЮ» неустойку в 5 млн евро

Eurosport.ru08:15

СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью

Матч ТВ06:54

СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью

Sportbox.RU06:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на матч клубного ЧМ с «Касима Антлерс»

Обновлено в 10:27
Футбол

Моуриньо: «У МЮ есть будущее без меня, а у меня есть будущее без МЮ»

Обновлено в 10:40
Футбол

«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
Обновлено в 05:07
Футбол

Торрес и Вилья посетили новый стадион «Атлетико»

Экс-футболисты мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес и Давид Вилья побывали на новом стадионе клуба — «Ванда Метрополитано».
Обновлено в 10:48
Футбол

«Фрозиноне» назначил нового главного тренера

Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым

Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:24
Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года.
Обновлено в 09:38
Футбол

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что идеальным клубом для её мужа является ЦСКА.
Обновлено в 07:51
Футбол

Месси заблокировал возможный переход Пепе в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наложил запрет на планы руководства клуба подписать центрального защитника Пепе, сообщает Don Balon.
Обновлено в 08:28
Футбол

Кокорин посоветовал россиянам прочесть роман «Граф Монте-Кристо»

Обновлено в 06:35
Футбол

Три защитника «Ротора» расторгли контракты с клубом

Три футболиста волгоградского «Ротора» покинули команду. Защитники Роман Бугаев, Максим Карпов и Исмаил Эдиев расторгли контракты с клубом.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку

Обновлено в 08:17
Футбол

Президент «Интера»: «Мы раздавим всех на поле и за его пределами!»

Президент «Интера» Стивен Чжан произнес пламенную речь на рождественском ужине клуба.
Обновлено в 07:49
ещё по теме
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное