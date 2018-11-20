Футбол

«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года
Sport24.ru
07:50

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами. Руководство сливочных заинтересовано в этом и предложило костариканцу новый договор, рассчитанный до лета 2021 года. Как сообщает ABC, если Навас подпишет новый контракт, то его зарплата возрастет с 4 до 5 млн евро в год.
Sport24.ru07:50

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«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года

Sport24.ru07:50

СМИ: В ближайшее время Навас продлит контракт с «Реалом»

RT на русском07:38

«Реал» предложит Навасу новый контракт на улучшенных условиях

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Навас может продлить контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс04:38

«Реал» хочет продлить контракт с Навасом и увеличить ему зарплату до 5 млн евро в год

Sports.ru05:59
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