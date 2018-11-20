Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами. Руководство сливочных заинтересовано в этом и предложило костариканцу новый договор, рассчитанный до лета 2021 года. Как сообщает ABC, если Навас подпишет новый контракт, то его зарплата возрастет с 4 до 5 млн евро в год.

«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года

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