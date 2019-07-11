Мадридский "Реал" продолжает проявлять интерес к французскому полузащитнику Полю Погба, выступающему за "Манчестер Юнайтед". По данным ABC, "королевский" клуб готов заплатить манкунианцам 125 миллионов евро за переход 26-летнего исполнителя.

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Кино Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев» Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.

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Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Экономика ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.

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