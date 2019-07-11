Футбол
«Реал» назвал «МЮ» сумму, которую готов отдать за ПогбаЕвро-футбол.ру 01:45
Мадридский "Реал" продолжает проявлять интерес к французскому полузащитнику Полю Погба, выступающему за "Манчестер Юнайтед". По данным ABC, "королевский" клуб готов заплатить манкунианцам 125 миллионов евро за переход 26-летнего исполнителя.
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«Реал» планирует продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы купить Погба
Спорт-Экспрессвчера в 20:59
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