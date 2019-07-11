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Здоровье Названы виды токсичных условно-съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.

Шоу-бизнес Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Происшествия Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.

Происшествия В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Происшествия В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Политика Вслед за Овсянниковым: правительство Севастополя уйдет в отставку По словам вице-спикера законодательного собрания города, новый руководитель будет формировать свою команду Правительство Севастополя будет отправлено в отставку.

Экономика Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.

Политика Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.

Музыка Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".

Политика Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Энергетика Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».

Происшествия Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.

Здоровье Минздрав Татарстана напомнил о связанных с арбузами опасностях В связи со становящимися год от года все более частыми случаями отравления арбузами Министерство здравоохранения Татарстана подготовило ряд рекомендаций.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.