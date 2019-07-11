Футбол
«Реал» намерен приобрести Поля ПогбаЕженедельник Футбол вчера в 03:18
Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
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«Реал» планирует продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы купить Погба
Спорт-Экспрессвчера в 20:59
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой
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В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:19
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В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
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Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
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Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel
Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Вслед за Овсянниковым: правительство Севастополя уйдет в отставку
По словам вице-спикера законодательного собрания города, новый руководитель будет формировать свою команду Правительство Севастополя будет отправлено в отставку.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено вчера в 11:15
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
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Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Теннис
Серена Уильямс стала финалисткой Уимблдона
Обновлено вчера в 11:03
Энергетика
Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда
Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия
Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти
Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье
Минздрав Татарстана напомнил о связанных с арбузами опасностях
В связи со становящимися год от года все более частыми случаями отравления арбузами Министерство здравоохранения Татарстана подготовило ряд рекомендаций.
Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57