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Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Политика В Судане предотвратили новый государственный переворот Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Кино THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.

Футбол Месси получит награду от фонда Папы Римского Месси получит тряпичный мяч, который сделали дети из Мозамбика, а Папа Римский его благословил.

Здоровье 30% населения планеты страдают от болезней печени Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.

Единоборства Боксер Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.

Игры Valve будет экспериментировать в Steam Labs Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Политика Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.

Технологии «Яндекс» выпустил приложение для сравнения цен в продуктовых магазинах Совместный проект «Яндекса» и «Сбербанка» под названием «Суперчек», который анализирует цены в продуктовых магазинах, стал доступен в бета-версии.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Элина Сушкевич не признала вину Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.

Происшествия Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска «Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.

Шоу-бизнес Шатунову предстоит перенести еще одну операцию Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.

Экономика Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди 10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.