Футбол
«Реал» намерен приобрести Поля ПогбаЕженедельник Футбол 03:18
Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова, королева «Инстаграма», вновь удивила своих многомиллионных поклонников.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
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Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Пять кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана
По их данным, иранские корабли требовали от британского танкера остановиться.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Кино
THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»
По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Футбол
Месси получит награду от фонда Папы Римского
Месси получит тряпичный мяч, который сделали дети из Мозамбика, а Папа Римский его благословил.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Зенит» презентовал Дугласа и Сутормина
Обновлено в 08:25
Футбол
«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля
"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Политика
Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера
Обновлено в 13:33
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Игры
Valve будет экспериментировать в Steam Labs
Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика
Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором
Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.
Обновлено в 14:15
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку
Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Технологии
«Яндекс» выпустил приложение для сравнения цен в продуктовых магазинах
Совместный проект «Яндекса» и «Сбербанка» под названием «Суперчек», который анализирует цены в продуктовых магазинах, стал доступен в бета-версии.
Обновлено в 08:51
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Музыка
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи
Обновлено в 14:40
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Элина Сушкевич не признала вину
Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
«Предусматривается установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рубля», — сказано в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 14:40