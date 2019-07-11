Футбол

«Реал» намерен приобрести Поля ПогбаЕженедельник Футбол 03:18

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
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«Реал» намерен приобрести Поля Погба

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