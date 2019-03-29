Футбол
«Реал» попытается приобрести Кулибали в случае ухода ВаранаЧемпионат 02:59
В услугах 27-летнего сенегальца заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, который уже заявил руководству клуба о желании видеть его в команде в случае ухода Варана. Проблемой для «Реала» может стать финансовая сторона потенциального перехода Кулибали.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Политика
«Ъ»: Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани
Российский президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Из квартиры пенсионера после пожара украли более 2 млн рублей
Из квартиры пенсионера на следующий день после пожара украли более двух миллионов рублей.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено 27 марта в 18:04
Происшествия
Душевнобольная москвичка месяц прятала в квартире труп сына
Труп 28-летнего мужчины месяц пролежал в квартире, где все это время находилась его душевнобольная мать.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали
Обновлено в 02:29
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:35
Здоровье
Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей
Врачи нижнекамского противотуберкулезного диспансера отблагодарили строителей за ремонт здания.
Обновлено в 02:24
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Культура
Назван самый популярный музей в мире
В рейтинге самых посещаемых музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция), который за прошлый год принял более десяти миллионов человек, сообщает The Art Newspaper.
Обновлено в 00:42
Футбол
Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
Обновлено в 03:03
Культура
В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра
Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
Обновлено в 02:59
Происшествия
Саратовцы заработали на отмывании чужих доходов 15 млн рублей
В Саратове пресечена деятельность сети фирм-«однодневок», которые за вознаграждение занимались обналичиванием чужих денежных средств.
Обновлено в 03:07
Авто
3 причины не переплачивать за бренд при покупке летней резины
Не секрет, что колёса от именитых брендов стоят довольно дорого и не каждый может себе позволить их купить.
Обновлено в 03:14
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд
Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Форвард «Айлендерс» Эберле назван первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:05
Происшествия
Red Wings предложит Росавиации запретить пронос зажигалок в самолет
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
Волгоградские дерматологи объяснили, чем опасен грибок ногтей
Врач-дерматолог Ирина Борисова объяснила, чем же опасен онихомикоз.
Обновлено в 02:49
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33