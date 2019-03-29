Футбол

«Реал» попытается приобрести Кулибали в случае ухода ВаранаЧемпионат 02:59

В услугах 27-летнего сенегальца заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, который уже заявил руководству клуба о желании видеть его в команде в случае ухода Варана. Проблемой для «Реала» может стать финансовая сторона потенциального перехода Кулибали.
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«Реал» попытается приобрести Кулибали в случае ухода Варана

Чемпионат02:59

«Реал» рассматривает Кулибали в качестве замены Варану

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«Реал» намерен приобрести Кулибали в случае ухода Варана

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«Реал» попытается купить Кулибали в случае ухода Варана

Sports.ruвчера в 21:17
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