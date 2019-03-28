Футбол

«Реал» намерен потратить €500 млн на трансферы Мбаппе, Азара и ПогбаRT на русском 28 марта в 08:31

Летом руководство мадридского «Реала» намерено выделить €500 млн на приобретение новых футболистов. По данным СМИ, в сферу интересов клуба входят полузащитник «Челси» Эден Азар, хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
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«Реал» выделит 145 млн евро на покупку Погба

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Lenta.ru28 марта в 08:04

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СМИ: «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Спорт-Экспресс28 марта в 06:46
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

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Все дома Саратова проверят после обрушения крыши

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