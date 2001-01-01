Футбол
«Реал» намерен обменять Бензема на НеймараЧемпионат 08:07
Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Goal.com со ссылкой на испанские СМИ. По информации источника, мадридский клуб готов заплатить парижанам за Неймара € 120 млн и обменять его на форварда Карима Бензема.
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