Футбол
«Реал» начал продавать футболки АзараНева Спорт вчера в 15:32
Мадридский «Реал» готов подписать контракт с бельгийским полузащитником «Челси» Эденом Азаром и уже начал продавать футболки с его фамилией. Сообщается, что футболист будет выступать под 7 номером, который раньше принадлежал португальскому форварду Криштиану Роналду.
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