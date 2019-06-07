Футбол

«Реал» начал продавать футболки АзараНева Спорт вчера в 15:32

Мадридский «Реал» готов подписать контракт с бельгийским полузащитником «Челси» Эденом Азаром и уже начал продавать футболки с его фамилией. Сообщается, что футболист будет выступать под 7 номером, который раньше принадлежал португальскому форварду Криштиану Роналду.
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«Реал» начал продавать футболки Азара

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«Реал» начал продажу футболок Азара. Игрок взял номер Роналду

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«Реал» начал продажу футболок с фамилией Азара

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СМИ: Азар возьмет в «Реале» номер Роналду

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«Реал» начал продажу футболок Азара. Он будет играть под номером Роналду

Спорт-Экспрессвчера в 10:56

«Реал» начал продавать футболки «Азара». Бельгиец взял номер Роналду

Чемпионатвчера в 11:36

Футболки «Реала» с фамилией Азара уже в продаже. ФОТО

Sport.ruвчера в 11:30
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
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