Футбол
«Реал» начал продавать футболки АзараЕвро-футбол.ру 11:19
В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне. На фото видно, что в продажу поступили футболки Азара.
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