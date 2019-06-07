Футбол

«Реал» начал продавать футболки АзараЕвро-футбол.ру вчера в 11:19

В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне. На фото видно, что в продажу поступили футболки Азара.
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