Футбол

«Реал» начал переговоры по трансферу защитника «Лиона»Чемпионат 06:24

Защитник «Лиона» Ферлан Менди может продолжить карьеру в «Реале».
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Подробнее о событии

Marca: «Реал» ведет работу над трансферами Азара, Йовича и Менди

Спорт БИЗНЕС Online08:30

У «Реала» разногласия с Зиданом по поводу Погба, Перес хочет подписать Неймара

Sports.ru07:43

«Реал» начал переговоры с «Лионом» о трансфере футболиста Менди, пишут СМИ

РИА Новости07:47

«Реал» не будет отдавать «Лиону» защитника

Газета.Ru06:49

«Реал» начал переговоры по трансферу защитника «Лиона»

Чемпионат06:24

Защитник «Лиона» может перейти в «Реал»

Sport.ru08:59

«Реал» начал переговоры с «Лионом» по трансферу Менди

Спорт-Экспресс08:29
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Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Власти Йемена прокомментировали решение хуситов о передислокации сил

Ранее миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) сообщила, что хуситы начнут передислокацию сил из портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса 11 мая.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Здоровье

Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Путешествия

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Общество

Реставраторы предложили поместить на крышу Нотр-Дама огород

Обновлено в 12:08
Футбол

«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте

Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
Обновлено в 04:33
Футбол

Курский «Авангард» обыграл лидера ФНЛ ФК «Сочи»

Курский "Авангард" встречался с лидером чемпионата ФК "Сочи". Первый тайм наши земляки начали не очень хорошо.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Кино

В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»

На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» Лопеса

Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.
Обновлено в 07:24
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Общество

МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Футбол

«Ахмат» обыграл в Грозном «Крылья Советов»

Обновлено в 11:57
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Политика

Россия с помощью санкций получила рычаг влияния на экономику Украины

В минувшем апреле правительства РФ и Украины «обменялись любезностями», расширив перечень санкций друг против друга.
Обновлено в 02:58
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения трамвая и микроавтобуса пострадали четыре человека.
Обновлено в 14:01
Политика

Гройсман раскрыл секрет своего похудения

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
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Ферлан Менди
Французский футболист
Французский футболист сенегальского происхождения, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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