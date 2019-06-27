Футбол

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»Sport24.ru 02:56

Мадридский «Реал» уже вступил в переговоры с голландским «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Донни ван де Бека, сообщает De Telegraaf. Накануне сообщалось, что сливочные рассматривают 22-летнего ван де Бека в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
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СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Sportbox.RU04:41

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Евро-футбол.ру04:24

«Реал» начал переговоры по ван де Беку

Бомбардир.ру04:24

«Реал» начал переговоры по трансферу Донни ван де Бека

ProstoProSport04:23

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Чемпионат03:49

СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Матч ТВ04:41

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»

Sport24.ru02:56
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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