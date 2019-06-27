Футбол

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»Sport24.ru 02:56

Мадридский «Реал» уже вступил в переговоры с голландским «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Донни ван де Бека, сообщает De Telegraaf. Накануне сообщалось, что сливочные рассматривают 22-летнего ван де Бека в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
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«Реал» начал переговоры по поводу трансфера полузащитника «Аякса»

Sport.ru05:44

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»

Sport24.ru02:56

СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Матч ТВ04:41

«Реал» начал переговоры по ван де Беку

Бомбардир.ру04:24

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Чемпионат03:49

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Евро-футбол.ру04:24

СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Sportbox.RU04:41
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В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ «Палантин»

Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", поступивший в Западный военный округ в апреле, впервые применят в действии в июле во время учения, сообщили в четверг в ЗВО.
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В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером

Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
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РПЦ уточнила свою позицию по абортам

Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
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Пользователей Сети удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Британское издание Daily Mail опубликовало статью о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
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Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
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В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
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Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
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"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Футбол

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Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
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Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
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Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах

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ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
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Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
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Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
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Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

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Поль Погба
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Донни ван де Бек
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
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