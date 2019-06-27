Футбол
«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»Sport24.ru 02:56
Мадридский «Реал» уже вступил в переговоры с голландским «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Донни ван де Бека, сообщает De Telegraaf. Накануне сообщалось, что сливочные рассматривают 22-летнего ван де Бека в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Политика
Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — сообщил журналистам представитель Кремля.
Обновлено вчера в 13:28
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Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
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Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ «Палантин»
Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", поступивший в Западный военный округ в апреле, впервые применят в действии в июле во время учения, сообщили в четверг в ЗВО.
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В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
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Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером
Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Общество
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Пользователей Сети удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Британское издание Daily Mail опубликовало статью о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля
Обновлено в 03:08
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
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Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах
На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.
Обновлено вчера в 09:58
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ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных
По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Политика
Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России
Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
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Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05