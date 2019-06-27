«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»Sport24.ru 02:56

Мадридский «Реал» уже вступил в переговоры с голландским «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Донни ван де Бека, сообщает De Telegraaf. Накануне сообщалось, что сливочные рассматривают 22-летнего ван де Бека в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»

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