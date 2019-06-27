Футбол

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»Sport24.ru 02:56

Мадридский «Реал» уже вступил в переговоры с голландским «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Донни ван де Бека, сообщает De Telegraaf. Накануне сообщалось, что сливочные рассматривают 22-летнего ван де Бека в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» начал переговоры по ван де Беку

Бомбардир.ру04:24

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»

Sport24.ru02:56

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Евро-футбол.ру04:24

«Реал» начал переговоры по поводу трансфера полузащитника «Аякса»

Sport.ru05:44

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Чемпионат03:49

СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Матч ТВ04:41

СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Sportbox.RU04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Происшествия

Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате

Обновлено в 07:09
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Авто

В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur

С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 07:05
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу

Обновлено в 02:51
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Путешествия

Туроператор New Travelers прекратит деятельность

Туроператор New Travelers вступил в ассоциацию «Турпомощь» в декабре 2017 года, в апреле 2018 года — начал операционную деятельность.
Обновлено в 07:17
Авто

40% праворульных японских авто в России приходится на Сибирь

Обновлено в 06:02
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Происшествия

СК отказался возбудить дело против ударившей девушку судьи

Обновлено в 06:34
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество

Уборщицу оштрафовали за оскорбление судебных приставов в соцсети

Мотыгинский районный суда Красноярского края признал виновной местную жительницу, которая оскорбила судебных приставов в "Одноклассниках".
Обновлено в 04:40
Общество

75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Политика

Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников

Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Авто

«Калашников» представил обновленный электромобиль «Овум»

Концерн «Калашников» представил на Международном форуме «Армия-2019» обновленный электромобиль «Овум».
Обновлено в 04:22
Политика

Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева

Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден

Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

Обновлено в 03:29
Политика

Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером

Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Политика

Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей

Обновлено в 07:07
Энергетика

Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России

Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное