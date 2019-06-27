Футбол

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де БекаЧемпионат 03:49

«Реал» может купить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, утверждает De Telegraaf. По данным источника, «Королевский клуб» уже начал переговоры по трансферу игрока. Сумма трансфера может составить € 50-60 млн. 22-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Чемпионат03:49

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека из «Аякса»

Sport24.ru02:56

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

Евро-футбол.ру04:24

«Реал» начал переговоры по ван де Беку

Бомбардир.ру04:24

«Реал» начал переговоры по поводу трансфера полузащитника «Аякса»

Sport.ru05:44

СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Матч ТВ04:41

СМИ: «Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Ван де Бека

Sportbox.RU04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Политика

Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии

В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Экономика

Пенсионный фонд заявил об увеличении выплат после перерасчета

Пенсии у неработающих пенсионеров выросли в среднем на 523 рубля после того, как Пенсионный фонд (ПФР) сделал перерасчет выплат.
Обновлено в 08:59
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Экономика

ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»

Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Интернет

Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото

Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Задержаны трое мужчин, обливших навозом сборщиков подписей в поддержку Соболь

Полиция задержала троих человек, которые облили навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на выборах в Мосгордуму, пишет в четверг "Новая газета".
Обновлено в 09:40
Наука

Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

Обновлено 25 июня в 06:39
Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Единоборства

ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Политика

Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

В Москве простились с актрисой Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Общество

Британка попросила мужа убраться дома и была арестована

Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика

Бывшего президента Киргизии Атамбаева лишили неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии лишили неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 05:24
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Армия и оружие

Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:41
Политика

Обнаружена крупная партия кокаина в самолете президента Бразилии

Обновлено в 10:03
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности

Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Донни ван де Бек
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное