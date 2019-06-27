Футбол
«Реал» начал переговоры по трансферу ван де БекаЧемпионат 03:49
«Реал» может купить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, утверждает De Telegraaf. По данным источника, «Королевский клуб» уже начал переговоры по трансферу игрока. Сумма трансфера может составить € 50-60 млн. 22-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса».
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