Футбол

«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена
Soccer.ru
07:43

Молодежь "сливочных" пока не готова заменить хорвата, поэтому "Королевский клуб" смотрит в сторону хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который стал бы, по мнению "Реала", идеальным кандидатом. Проблема в том, что президент "шпор" Дэниэл Леви запросил у "Реала" 250 млн евро за своего игрока.
Soccer.ru07:43

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«Тоттенхэм» озвучил цену за Эриксена

Матч ТВ10:38

«Реал» нацелился на Эриксена, «Тоттенхэм» требует € 250 млн за игрока

Чемпионат08:53

СМИ: «Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 250 млн евро

Советский спорт08:38

СМИ: «Тоттенхэм» готов продать Эриксена в «Реал» за 250 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:22

«Реал» хочет купить Эриксена на замену Модричу. «Тоттенхэм» запросил 250 млн евро

Sport24.ru08:05

«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена

Soccer.ru07:43

«Реал» хочет подписать Эриксена на замену Модричу. «Тоттенхэм» требует 250 млн евро

Sports.ru06:34
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