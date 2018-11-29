Молодежь "сливочных" пока не готова заменить хорвата, поэтому "Королевский клуб" смотрит в сторону хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который стал бы, по мнению "Реала", идеальным кандидатом. Проблема в том, что президент "шпор" Дэниэл Леви запросил у "Реала" 250 млн евро за своего игрока.

«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена

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