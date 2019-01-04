Футбол

Дубль Касорлы помог «Вильярреалу» вырвать ничью в матче с «Реалом»
Советский спорт
17:23

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
4′
7′
Карим Бензема
20′
Рафаэль Варан
41′
Каземиро
Альваро Гонсалес
45′
46′
Гарет Бэйл
Иско
Сантьяго Касерес
Карл Токо-Экамби
63′
64′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
Жерар Морено
Карлос Бакка
69′
Хави Фуэго
Мануэль Тригерос
82′
Санти Касорла
82′
86′
Тони Кроос
Винисиус Жуниор
89′
Серхио Рамос
Жауме Коста
90′+1′
В матче 17-го тура чемпионата Испании Вильярреал на своем поле сыграл вничью с Реалом 2:2. У хозяев поля дубль оформил Санти Касорла (4-я и 82-я минуты), а у гостей мячи забили Карим Бензема (7) и Рафаэль Варан (20).
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