Футбол

«Реал» может расстаться с сыном ЗиданаSport24.ru 10:59

Вратарь «Реала» Лука Зидан, являющийся сыном главного тренера Зинедина Зидана, может покинуть команду. По информации COPE, руководство мадридского клуба намерено отдать 21-летнего француза в аренду. Ранее главный тренер «Реала» говорил о желании оставить сына в клубе.
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Сын Зидана и Лунин могут летом покинуть «Реал»

Советский спорт10:32

«Реал» хочет расстаться с сыном Зидана

Газета.Ru11:38

«Реал» может расстаться с сыном Зидана

Sport24.ru10:59

Сын Зидана может покинуть «Реал»

Чемпионат11:40

«Реал» готов расстаться с сыном Зидана

Матч ТВ10:17

СМИ: «Реал» может отдать в аренду Луку Зидана

Спорт-Экспресс09:48

Сын Зидана может покинуть «Реал» летом

Soccer.ru09:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
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НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
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Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
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В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
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«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
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Лука Зидан
Французский футболист
Французский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид». Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет. Сын известного футболиста Зинедина Зидана.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
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