Футбол

«Реал» может продать Куртуа из-за решения ЗиданаНева Спорт 14:06

Бельгийский вратарь перешел в мадридский клуб летом 2018 года. Стоимость трансфера из лондонского «Челси» составила 35 миллионов евро. Чтобы стать игроком «Реала», Куртуа шантажировал команду и не приходил на тренировки.
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СМИ: Зидан попросил руководство «Реала» продать футболиста Куртуа

ТАСС14:26

Источник: Зидан попросил «Реал» продать Куртуа

Чемпионат13:26

Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа

Газета.Ru14:00

Зидан намерен продать Куртуа и сделать ставку на Наваса

Советский спорт13:36

«Реал» решил расстаться с Куртуа этим летом

Sport24.ru14:15

СМИ: Зидан указал на дверь Тибо Куртуа

Sport.ru14:15

Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа

Sports.ru13:19
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Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
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Шоу-бизнес

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Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
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Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
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Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
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В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
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Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
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Наука

Нейросети научились распознавать посттравматический синдром по голосу

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Обновлено в 06:16
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В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

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Минск рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской.
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Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
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Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость

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В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
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Автомобили LADA появятся в Монголии

АВТОВАЗ подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс" LADA начинает продажу автомобилей на рынке Монголии.
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МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
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Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ

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Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Киевские судьи подали иск против Порошенко и настаивают на импичменте

В иске судьи требуют от парламента рассмотреть возможность инициирования процедуры импичмента против действующего президента страны Петра Порошенко.
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Министерство иностранных дел России отреагировало на введение США очередных санкций в отношении Ирана, которыми они пытаются со 2 мая запретить закупку иранской нефти.
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