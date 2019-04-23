«Реал» может продать Куртуа из-за решения ЗиданаНева Спорт вчера в 14:06

Бельгийский вратарь перешел в мадридский клуб летом 2018 года. Стоимость трансфера из лондонского «Челси» составила 35 миллионов евро. Чтобы стать игроком «Реала», Куртуа шантажировал команду и не приходил на тренировки.

Экономика ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.

Политика Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.

Экономика «Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии «Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Экономика Названа доля нелегальных сигарет в России В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.

Экономика В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.

Политика Янукович хочет вернуться на Украину Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.

Финансы Курс евро упал до минимума за год Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.

Общество Хабенский поддержал идею создания культурно-парковой зоны в Петербурге Ранее 23 апреля президент России Владимир Путин ознакомился с проектом обустройства данной парковой зоны и поддержал эту идею.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Происшествия Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что он был контролируемым.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Общество Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе» В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».

Транспорт В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота» Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.

Авто Toyota планирует выпустить совершенно новый кроссовер Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.

Происшествия Во французском Версале произошел сильный пожар Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.

Происшествия Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступление в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.

Политика Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».

Общество СМИ: в Японии остановят АЭС, которые не отвечают нормам антитеррористической безопасности Регулятор постановил, что никаких отсрочек предоставляться не будет, и если нормы антитеррористической безопасности к обозначенному сроку компаниями удовлетворены не будут, работа их АЭС будет остановлена.