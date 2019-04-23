Футбол

«Реал» может продать Куртуа из-за решения ЗиданаНева Спорт вчера в 14:06

Бельгийский вратарь перешел в мадридский клуб летом 2018 года. Стоимость трансфера из лондонского «Челси» составила 35 миллионов евро. Чтобы стать игроком «Реала», Куртуа шантажировал команду и не приходил на тренировки.
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СМИ: Зидан хочет продать Куртуа и сделать ставку на Наваса

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

«Аякс», «Реал», «Арсенал», «Зенит», «Тоттенхэм» — в дайджесте событий дня

Чемпионатвчера в 17:30

СМИ: Зидан указал на дверь Тибо Куртуа

Sport.ruвчера в 14:15

Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа

Газета.Ruвчера в 14:00

Зидан намерен продать Куртуа и сделать ставку на Наваса

Советский спортвчера в 13:36

«Реал» решил расстаться с Куртуа этим летом

Sport24.ruвчера в 14:15

Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа

Sports.ruвчера в 13:19
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Обновлено в 01:03
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика

«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС

Обновлено в 00:14
Экономика

В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид

Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.
Обновлено в 00:46
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено вчера в 07:30
Политика

Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Финансы

Курс евро упал до минимума за год

Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Хабенский поддержал идею создания культурно-парковой зоны в Петербурге

Ранее 23 апреля президент России Владимир Путин ознакомился с проектом обустройства данной парковой зоны и поддержал эту идею.
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей

«Сан-Хосе» — «Вегас»: Коди Икин разбил в кровь голову Джо Павелски

Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил матч-штраф за удар соперника клюшкой.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что он был контролируемым.
Обновлено в 01:12
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено вчера в 05:54
Транспорт

В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»

Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Авто

Toyota планирует выпустить совершенно новый кроссовер

Японская компания планирует выпустить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае

Обновлено вчера в 19:19
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступление в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Общество

СМИ: в Японии остановят АЭС, которые не отвечают нормам антитеррористической безопасности

Регулятор постановил, что никаких отсрочек предоставляться не будет, и если нормы антитеррористической безопасности к обозначенному сроку компаниями удовлетворены не будут, работа их АЭС будет остановлена.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Щелково происходит тление на мусорном полигоне

Обновлено в 00:18
Происшествия

В Казани при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Казани после пожара в деревянном доме обнаружены тела четырех человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено вчера в 13:09
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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