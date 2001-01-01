Футбол
«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»ProstoProSport вчера в 13:16
Мадридский «Атлетико» продолжает переговоры со своими соседями из «Реала» о приобретении колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
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Хамес Родригес вскоре покинет «Реал», чтобы перейти в другой мадридский клуб
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