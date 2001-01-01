Мадридский «Атлетико» продолжает переговоры со своими соседями из «Реала» о приобретении колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»

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