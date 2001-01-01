Футбол

«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»ProstoProSport вчера в 13:16

Мадридский «Атлетико» продолжает переговоры со своими соседями из «Реала» о приобретении колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
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«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»

ProstoProSportвчера в 13:16
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
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В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются

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Корпорация Apple ведет переговоры с несколькими медиакомпаниями о покупке эксклюзивных прав на подкасты.
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NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
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В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

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Футболист Смолов натер морковку на лицо Бузовой

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Общество

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Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля

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В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестоких расправ

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Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Экс-тренер «Зари» высказался о переезде украинцев в Россию

Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, что некоторые украинские игроки переезжают в Россию, чтобы выступать в российском чемпионате, передает Xsport.
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