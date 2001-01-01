Футбол
«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»ProstoProSport вчера в 13:16
Мадридский «Атлетико» продолжает переговоры со своими соседями из «Реала» о приобретении колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
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Де Лаурентис: «„Баварии“ дали арендовать Хамеса, с „Наполи“ требуют 42 млн»
Евро-футбол.рувчера в 16:50
В «Наполи» удивлены двойными стандартами «Реала» в вопросе трансфера Хамеса Родригеса
Sportbox.RUвчера в 18:33
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
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Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Ориентир по индексу Мосбиржи - 2700-2770 пунктов
Вчера рынок восстановился после утреннего падения на фоне роста цен на нефть и публикации благоприятной отчетности JPM, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также выхода позитивной статистики макроэкономики США.
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В Бурятию прилетает помощник министра здравоохранения России
Помощник главы минздрава России проверит медучреждения Бурятии 17 и 18 июля в Бурятии работает помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева.
Обновлено вчера в 22:45
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Apple вложится в создание эксклюзивных подкастов
Корпорация Apple ведет переговоры с несколькими медиакомпаниями о покупке эксклюзивных прав на подкасты.
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Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
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Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
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Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
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Общество
Футболист Смолов натер морковку на лицо Бузовой
На протяжении нескольких секунд спортсмен натирал морковь, пытаясь попасть в рот Бузовой, однако большая часть плода все же оказалась на ее лице.
Обновлено в 00:08
Общество
Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты
Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году
Около 1,7 млн человек заразились в мире ВИЧ-инфекцией в 2018 году, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД Порядка 770 тысяч больных умерли от связанных со СПИД недугов.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.
Обновлено вчера в 18:51
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестоких расправ
Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Екатеринбурженка отсудила ₽20 млн за автомобиль Tesla
Обновлено в 00:47
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Экс-тренер «Зари» высказался о переезде украинцев в Россию
Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, что некоторые украинские игроки переезжают в Россию, чтобы выступать в российском чемпионате, передает Xsport.
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Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
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